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"Вижу, что дело пошло": Шувалов о реконструкции Храброво

13:28
  247 1
  • Игорь Шувалов
Игорь Шувалов
Фото из архива Клопс.Ru
В пятницу, 24 марта, первый заместитель председателя Правительства России Игорь Шувалов осмотрел объекты реконструкции калининградского аэропорта Храброво. Об этом Клопс.Ru сообщила пресс-секретарь врио губернатора региона Валерия Родина.

С начала активной фазы реконструкции взлётно-посадочной полосы (ВПП) прошла неделя. Как сообщили представители Росавиации, стройка развёрнута в полном объёме, в соответствии с графиком. В необходимом количестве завезена техника, в том числе паромами из Москвы. С учётом высоких темпов работ ввести в эксплуатацию ВПП планируется в декабре 2017 года.

Председатель совета директоров "Новапорт" Роман Троценко сообщил Шувалову, что сроки завершения первого этапа реконструкции аэровокзального комплекса — май 2017 года. Основные строительно-монтажные работы по второму этапу реконструкции планируется завершить в первом квартале 2018 года. Работы на объекте ведут в две смены.
В ответ Игорь Шувалов сказал: "Вижу, что дело пошло".
Врио губернатора Антон Алиханов сообщил, что работы в Храброво контролируются ежедневно. Он подчеркнул, что приоритетом при выполнении реконструкции остаётся комфорт пассажиров.
 
В рамках визита первого вице-премьера в Калининград планируется посещение крупнейшего в стране соевого завода "Содружество".
 
Ранее стало известно, что в Храброво полностью завершили работы по остеклению главного фасада аэровокзала и монтаж алюминиевых конструкций купола.. внутри здания закончили монтаж эскалаторов и подъёмников.

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1 комментарий Правила комментирования

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Prist
Prist #
13:46
Да оно давно уже "идёт", только пока непонятно куда!
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