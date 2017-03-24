"Вижу, что дело пошло": Шувалов о реконструкции Храброво

В пятницу, 24 марта, первый заместитель председателя Правительства России Игорь Шувалов осмотрел объекты реконструкции калининградского аэропорта Храброво. Об этом Клопс.Ru сообщила пресс-секретарь врио губернатора региона Валерия Родина.



С начала активной фазы реконструкции взлётно-посадочной полосы (ВПП) прошла неделя. Как сообщили представители Росавиации, стройка развёрнута в полном объёме, в соответствии с графиком. В необходимом количестве завезена техника, в том числе паромами из Москвы. С учётом высоких темпов работ ввести в эксплуатацию ВПП планируется в декабре 2017 года.



Председатель совета директоров "Новапорт" Роман Троценко сообщил Шувалову, что сроки завершения первого этапа реконструкции аэровокзального комплекса — май 2017 года. Основные строительно-монтажные работы по второму этапу реконструкции планируется завершить в первом квартале 2018 года. Работы на объекте ведут в две смены.

В ответ Игорь Шувалов сказал: "Вижу, что дело пошло".

Врио губернатора Антон Алиханов сообщил, что работы в Храброво контролируются ежедневно. Он подчеркнул, что приоритетом при выполнении реконструкции остаётся комфорт пассажиров.

В рамках визита первого вице-премьера в Калининград планируется посещение крупнейшего в стране соевого завода "Содружество".

Ранее стало известно, что в Храброво полностью завершили работы по остеклению главного фасада аэровокзала и монтаж алюминиевых конструкций купола.. внутри здания закончили монтаж эскалаторов и подъёмников.