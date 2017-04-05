Росавиация утвердила объём субсидированных перевозок из Калининграда в Москву и Петербург

Росавиация утвердила планируемый объём субсидированных полётов в Калининград. Об этом сообщается на сайте организации.



Готовность осуществлять полёты по специальному тарифу выразили семь авиакомпаний. Это ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии", АО "Нордавиа", ПАО "Авиакомпания ‟ЮТэйр”", ПАО "Авиакомпания ‟Сибирь”", ОАО "Авиакомпания ‟Уральские авиалинии”", АО "Ред Вингс" и ОАО "Саратовские авиалинии".



Из бюджета на перевозки по льготным тарифам в этом году выделят 341,529 млн рублей. С 15 мая по 15 октября 2017 года специальным тарифом сможет воспользоваться 181 тысяча пассажиров.



Предельная стоимость билета по специальному тарифу в одном направлении из Калининграда в Москву или обратно составит 3 800 рублей, из Калининграда в Санкт-Петербург или обратно — 3 500 рублей. Полёты будут выполняться на самолётах типа А-319/20/21, B-737 и Ту-204.



Право на приобретение билета по льготной цене распространяется на всех граждан Российской Федерации.