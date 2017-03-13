К двум субсидируемым авианаправлениям из Калининграда прибавятся ещё четыре
Программа субсидирования авианаправлений из Калининграда расширяется на новые направления: Сочи, Екатеринбург, Мурманск и Архангельск. Об этом пишет ТАСС,
ссылаясь на слова руководителя Росавиации Александра Нерадько.
"Программа субсидирования полётов в Калининград расширяет своё действие на новые города — это Сочи, Екатеринбург, Мурманск и Архангельск. На её реализацию направлено 370 млн рублей", — уточнил Нерадько.
В прошлом году финансирование программы составило 364,4 млн рублей, перевозки осуществляли 6 авиакомпаний по двум маршрутам — в Москву и Санкт-Петербург.
В 2016 году в России действовало пять программ субсидирования авиаперевозок: субсидирование региональных перевозок, перевозок на Дальний Восток, в Крым, Калининград и в Приволжском федеральном округе (последняя не будет действовать в 2017 году).
Ранее в правительстве Калининградской области сетовали, что авиакомпании намеренно не продавали льготные билеты в Калининград
. Для того чтобы подобная ситуация не повторилась, проводились специальные совещания в Минтрансе и Росавиации. Теперь авиакомпании будут продавать дешёвые билеты не через своих агентов, а напрямую. Приобрести их можно будет в период с 15 мая по 15 октября.
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