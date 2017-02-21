В Храброво рассказали, когда снимут ограничения для больших самолётов

Калининградский аэропорт Храброво снимет ограничение для самолётов большой вместимости к 20 апреля. Об этом пишет ТАСС.



О том, что ограничения снимут на пять дней позже запланированного, рассказал генеральный директор авиаузла Александр Корытный.



"У нас только с 20 апреля начинается чартерная программа (выполнение чартерных рейсов на зарубежные курорты), которая очень важна, и мы хотим вот эти все ограничения до 20 апреля закончить, чтобы летняя чартерная программа выполнялась в полном объёме", — заявил Корытный.



Раньше сообщалось, что самолёты меньшей вместимости Калининград Раньше сообщалось, что самолёты меньшей вместимости Калининград будет принимать только месяц — с 15 марта по 15 апреля. Ограничения по пассажировместимости на типы принимаемых самолётов введут из-за укороченной ВПП. С середины марта по середину апреля в Храброво будут летать Sukhoi Superjet-100 и Airbus-319. Кроме того, с 15 марта регистрация на рейсы будет открываться на час раньше для внутренних рейсов и на два — для международных. Гендиректор аэропорта добавил, что с 15 марта по 15 апреля на линиях Москва — Калининград и Калининград — Санкт- Петербург запустят более 90 дополнительных рейсов в месяц. По его словам, существенно возрастёт интенсивность авиаперевозок между Калининградом и российскими регионами в летний период.