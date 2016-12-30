Со 2 января в Калининграде скорректируют движение транспорта (список маршрутов)

В Калининграде с нового года будет скорректирована маршрутная сеть. Как сообщили в пресс-службе администрации города, движение транспорта изменят по итогам изучения пассажиропотока, мониторинга обращений граждан с целью оптимизации и улучшения транспортного обслуживания жителей, проживающих по ул. Левитана, ул. Энергетиков, ул. Горького.
Изменения вступят в силу со 2 января 2017 года.
В целях удовлетворения спроса жителей и обеспечения доставки работников на завод "Янтарь" решением главы города до 01.03.2018 года пролонгирован договор с ООО "Вест Лайн" на осуществление пассажирских перевозок по маршруту № 87 а/ц "Тойота" — з/д "Янтарь".
В связи с отсутствием пассажиропотока ликвидирован маршрут № 93 ул. Брусничная — ул. Молодой Гвардии.
В связи с массовыми обращениями граждан на основании мониторинга произведено изменение схемы движения автобусов маршрута № 65 ул. Лужская (пос. А. Космодемьянского) — СК "Янтарный".
|
|
Было
|
Стало
|
№ 65
|
по ул. Лужской, ул. Карташева, пр. Победы,
ул. Радищева,
ул. Энгельса, ул. К. Маркса, ул. Кирова,
ул. Брамса, пр. Советскому, ул. Гайдара,ул. Согласия
|
по ул. Лужской, ул. Магнитогорской, ул. Карташева,
Балтийскому шоссе,
пр. Победы, ул. Энгельса, ул. К. Маркса, ул.
Комсомольской,
пр. Мира, пл. Победы, пр. Советскому, ул. Нарвской, ул. Зеленой, ул. Горького,
ул. Согласия
- продлены маршруты:
|
Было
|
Стало
|
№ 5
|
пос. А. Космодемьянского –
ул. У. Громовой
|
Силикатный завод (пос. А. Космодемьянского) –
ул. О. Кошевого
|
№ 18
|
пос. Прибрежный –
Южный вокзал
|
пос. Прибрежный –
Технический университет
|
№ 25
|
пос. Южный –
Военный городок
|
пос. Южный –
Северная гора
по ул. Островского, ул. Герцена
|
№ 26
|
пос. Лермонтово
– ул. Артиллерийская
|
пос. Лермонтово – ул. Молодой гвардии
|
№ 28
|
ул. Ломоносова
– ул. Аксакова (А/ц Тойота)
по ул. Комсомольской, пр. Мира, ул. Черняховского,
ул. Литовский вал, пр. Московскому,
ул.Ялтинской, ул. Тульской
|
ул. Ломоносова – микрорайон Юго-Восток
по просп. Московскому, ул. Большой окружной,
ул. Подп. Емельянова, ул. Энергетиков, ул. Левитана
|
№ 30
|
Военный городок –
ул. П. Морозова
|
с/о Победа ‑
ул. П. Морозова
по ул. Горького до с/о Победа
В связи с продлением маршрута автобусов № 25 до Северной горы количество автобусов на маршруте № 4 Северная гора — з/д "Янтарь" уменьшено в рабочие дни до 8 единиц (ранее было 10).
По обращению жителей с/о "Победа", микрорайонов Северная гора и Юго-Восток в связи с продлением ряда маршрутов, а также необходимостью подвоза работников завода "Янтарь" увеличено количество автобусов на маршрутах:
— № 7 ул. О. Кошевого — с/о "Победа" — в выходные дни до 9 единиц (ранее было 8);
— № 25 пос. Южный — Северная гора — до 8 единиц в рабочие дни (ранее было 6);
— № 28 ул. Ломоносова — микрорайон Юго-Восток — в рабочие дни до 14, выходные — до 10 (ранее было 10 в рабочие дни и 8 — в выходные);
— № 27 з/д "Янтарь"— ул. Ломоносова — в рабочие дни до 11 в выходные до 9 единиц (ранее было 9 в рабочие дни и 8 — в выходные).
В связи с малой загруженностью уменьшено количество автобусов на маршрутах:
— № 11 ул. П. Морозова — ул. Молодой Гвардии — в рабочие дни до 11, в выходные — до 9 единиц (ранее было 12 в рабочие дни и 10 — в выходные);
— № 23 пос. Чкаловск — ул. О. Кошевого — в рабочие дни до 9, в выходные до 8 единиц (ранее было 11 в рабочие дни и 10 — в выходные);
— № 32 ул. Артиллерийская — Силикатный завод (пос. А. Космодемьянского) — в рабочие дни до 9, в выходные — до 8 единиц (ранее было 11 в рабочие дни и 10 — в выходные);
— № 36 ул. О. Кошевого — пос. Чкаловск — в выходные дни до 9 единиц (ранее было 10);
— № 37 ул. О. Кошевого — мотель "Балтика" — в выходные дни до 9 единиц (ранее было 10);
— № 20 пос. Новодорожный — Южный вокзал — до 4 единиц (ранее было 6).
Проконсультироваться по вопросам работы общественного транспорта в Калининграде можно в МКУ "Центр организации движения и пассажирских перевозок" ежедневно с 6:00 до 22:00 по телефону горячей линии: 33-88-68.
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