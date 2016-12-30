Со 2 января в Калининграде скорректируют движение транспорта (список маршрутов)

В Калининграде с нового года будет скорректирована маршрутная сеть. Как сообщили в пресс-службе администрации города, движение транспорта изменят по итогам изучения пассажиропотока, мониторинга обращений граждан с целью оптимизации и улучшения транспортного обслуживания жителей, проживающих по ул. Левитана, ул. Энергетиков, ул. Горького.



Изменения вступят в силу со 2 января 2017 года.



В целях удовлетворения спроса жителей и обеспечения доставки работников на завод "Янтарь" решением главы города до 01.03.2018 года пролонгирован договор с ООО "Вест Лайн" на осуществление пассажирских перевозок по маршруту № 87 а/ц "Тойота" — з/д "Янтарь".

В связи с отсутствием пассажиропотока ликвидирован маршрут № 93 ул. Брусничная — ул. Молодой Гвардии.



В связи с массовыми обращениями граждан на основании мониторинга произведено изменение схемы движения автобусов маршрута № 65 ул. Лужская (пос. А. Космодемьянского) — СК "Янтарный".

Было Стало № 65 по ул. Лужской, ул. Карташева, пр. Победы, ул. Радищева, ул. Энгельса, ул. К. Маркса, ул. Кирова, ул. Брамса, пр. Советскому, ул. Гайдара,ул. Согласия по ул. Лужской, ул. Магнитогорской, ул. Карташева, Балтийскому шоссе, пр. Победы, ул. Энгельса, ул. К. Маркса, ул. Комсомольской, пр. Мира, пл. Победы, пр. Советскому, ул. Нарвской, ул. Зеленой, ул. Горького, ул. Согласия

- продлены маршруты:

Было Стало № 5 пос. А. Космодемьянского – ул. У. Громовой Силикатный завод (пос. А. Космодемьянского) – ул. О. Кошевого № 18 пос. Прибрежный – Южный вокзал пос. Прибрежный – Технический университет № 25 пос. Южный – Военный городок пос. Южный – Северная гора по ул. Островского, ул. Герцена № 26 пос. Лермонтово – ул. Артиллерийская пос. Лермонтово – ул. Молодой гвардии № 28 ул. Ломоносова – ул. Аксакова (А/ц Тойота) по ул. Комсомольской, пр. Мира, ул. Черняховского, ул. Литовский вал, пр. Московскому, ул.Ялтинской, ул. Тульской ул. Ломоносова – микрорайон Юго-Восток по просп. Московскому, ул. Большой окружной, ул. Подп. Емельянова, ул. Энергетиков, ул. Левитана № 30 Военный городок – ул. П. Морозова с/о Победа ‑ ул. П. Морозова по ул. Горького до с/о Победа



В связи с продлением маршрута автобусов № 25 до Северной горы количество автобусов на маршруте № 4 Северная гора — з/д "Янтарь" уменьшено в рабочие дни до 8 единиц (ранее было 10).



По обращению жителей с/о "Победа", микрорайонов Северная гора и Юго-Восток в связи с продлением ряда маршрутов, а также необходимостью подвоза работников завода "Янтарь" увеличено количество автобусов на маршрутах:



— № 7 ул. О. Кошевого — с/о "Победа" — в выходные дни до 9 единиц (ранее было 8);

— № 25 пос. Южный — Северная гора — до 8 единиц в рабочие дни (ранее было 6);

— № 28 ул. Ломоносова — микрорайон Юго-Восток — в рабочие дни до 14, выходные — до 10 (ранее было 10 в рабочие дни и 8 — в выходные);

— № 27 з/д "Янтарь"— ул. Ломоносова — в рабочие дни до 11 в выходные до 9 единиц (ранее было 9 в рабочие дни и 8 — в выходные).

В связи с малой загруженностью уменьшено количество автобусов на маршрутах:

— № 11 ул. П. Морозова — ул. Молодой Гвардии — в рабочие дни до 11, в выходные — до 9 единиц (ранее было 12 в рабочие дни и 10 — в выходные);

— № 23 пос. Чкаловск — ул. О. Кошевого — в рабочие дни до 9, в выходные до 8 единиц (ранее было 11 в рабочие дни и 10 — в выходные);

— № 32 ул. Артиллерийская — Силикатный завод (пос. А. Космодемьянского) — в рабочие дни до 9, в выходные — до 8 единиц (ранее было 11 в рабочие дни и 10 — в выходные);

— № 36 ул. О. Кошевого — пос. Чкаловск — в выходные дни до 9 единиц (ранее было 10);

— № 37 ул. О. Кошевого — мотель "Балтика" — в выходные дни до 9 единиц (ранее было 10);

— № 20 пос. Новодорожный — Южный вокзал — до 4 единиц (ранее было 6).



Проконсультироваться по вопросам работы общественного транспорта в Калининграде можно в МКУ "Центр организации движения и пассажирских перевозок" ежедневно с 6:00 до 22:00 по телефону горячей линии: 33-88-68.