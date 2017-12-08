На острове Канта открыли самую большую в городе баскетбольную площадку

В Калининграде на острове Канта под эстакадным мостом открыли самую большую в городе уличную баскетбольную площадку. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
По словам главы региональной федерации баскетбола Андрея Романова, площадку под стритбол они выбивали более четырёх лет. И только в начале этого года удалось найти решение, как превратить пустующее пространство под эстакадным мостом в место притяжения для молодёжи, желающей заниматься спортом.
Фото: Александр Подгорчук
Одновременно баскетболом на пяти площадках могут заниматься до 50 человек. Кроме того, там есть искусственное освещение, можно соревноваться практически круглые сутки. В федерации баскетбола заверили, что самостоятельно покидать мячи в корзину можно бесплатно.
Фото: Александр Подгорчук
Во время торжественного открытия площадки губернатор области Антон Алиханов предположил, что тут можно провести международный турнир по уличному баскетболу в преддверии чемпионата мира по футболу.
Фото: Александр Подгорчук
Затем глава региона забросил на баскетбольное кольцо кроссовки, в которых весной нынешнего года играл в стритбол и получил травму
. Вместе с ним на площадку вышел президент региональной федерации баскетбола Андрей Романов.
Фото: Александр Подгорчук
Территорию под эстакадным мостом можно использовать как площадку для игры в футбол и флорбол. Рядом обустроили детскую площадку и зоны для воркаута, йоги и танцев. Вокруг стадиона под мостом сооружены две большие трибуны на 110 мест и две малые на 36 мест.
Фото: Александр Подгорчук