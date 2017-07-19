Понравился бы Канту стук мяча? Что думают калининградцы о баскетбольной площадке под эстакадным мостом

В понедельник, 17 июля, на площадке между островом Канта и Московским проспектом, под эстакадным мостом, начали возводить забор для строительства центра уличного баскетбола. На место отправился корреспондент Клопс.Ru.



На территорию завозят строительные материалы, однако на заборе наружная информация о работах отсутствует. По словам рабочих, "здесь всё серьёзно". "Сейчас видеокамеры поставят, правительство следить будет. Вообще это всё от Алиханова (врио губернатора Калининградской области — Прим. ред.) идёт", — объясняет один из них.

Эскиз предоставлен пресс-службой правительства области

Информация о планах строительства спортивного центра появилась в мае этого года . На открытии областного этапа Кубка России по уличному баскетболу Антон Алиханов заявил, что "это место привлечёт огромное количество молодёжи и будет постоянно заполнено любителями здорового образа жизни. Там возможно развитие не только стритбола, но и других уличных видов спорта". Чуть позже появились эскизы будущего комплекса, состоящего из серии спортивных площадок.



С тех пор в Сети и не только идёт активное обсуждение этой инициативы. Публичного обсуждения вопроса не было. А зря: горожанам есть что сказать. Клопс.Ru узнал мнение местных жителей по поводу строительства спортивного центра.



По словам архитектора Александра Кубасова, не стоит допускать соседства музея со спортивными сооружениями. "Сама идея спортивного центра хорошая. Но скорее всего, её нужно реализовывать в другом месте. Нужно было провести обсуждения с профессиональным сообществом или с советом по культуре. Немножко поторопились", — полагает Кубасов. Он отметил, что ещё на прошлой неделе калининградское отделение Союза архитекторов России написало письмо на имя главы региона с просьбой рассмотреть альтернативные варианты размещения спортивных площадок.

Эскиз предоставлен пресс-службой правительства области

С такой позицией согласен глава архитектурного проекта по регенерации Калининграда "Сердце города" Александр Попадин. По его мнению, идея "не выдерживает никакой критики". "Это образец недальновидности и неквалифицированного волюнтаризма. Каждый, кто хоть немного следит за градостроительством и архитектурной темой Калининграда, знает, что остров Канта уже давно приобрёл свою специализацию, которая никак не связана со спортом и стуком мяча", — отметил публицист и культуролог. К тому же перед будущим спортивным центром встаёт вопрос здоровья: как отметил Попадин, "тяжёлые газы со скоростной магистрали будут спускаться вниз, на наших будущих спортсменов".



Свою точку зрения высказала представитель инициативной группы "Право на город" Анна Алимпиева. "У нас, бесспорно, есть много людей, которые хотели бы поиграть в баскетбол. Непонятно, для чего им ехать в центр города, ведь транспортная доступность острова весьма сомнительная. Размещать целую серию одинаковых площадок на компактной территории — безумие, — уверена общественница. — Это решение было принято единолично, без всякого учёта мнения горожан и экспертов. Не слышать глас народа — это, мягко говоря, проявлять неуважение к жителям нашего города и региона".



На острове Канта и без того есть много работы, уверена калининградская художница и блогер Ольга Дмитриева. "Территория рядом с Кафедральным собором нуждается в реконструкции. Её нужно приводить в порядок, это же позор какой-то. Запущенный парк уродливых скульптур. Вместо того чтобы комплексно заняться островом в центре города, они отгородили забором и начинают по приказу губернатора баскетбольные площадки ставить. Это сравнимо с точечной застройкой, это возмутительно!" — выразила мнение художница.

Фото: Никита Лопатин / Клопс.Ru

Однако есть и противоположные мнения, высказанные местными кантоведами. Кандидат философских наук, доцент БФУ им. И. Канта Вадим Чалый одобряет инициативу властей. "То, что сейчас находится под мостом, — это пустырь. И если этот пустырь заменят баскетбольными площадками, по-моему, ничего плохого не случится. Если городу и его жителям придёт в голову иной способ использования этой территории, то, разумеется, легко будет что-то изменить", — сказал учёный.

Эту позицию отчасти разделяет кандидат философских наук Валентин Балановский: "По большому счёту ничего плохого в соседстве философии и спорта нет. Так, Платон был не только одним из величайших мыслителей, но и олимпийским чемпионом. То, что Кант из спорта предпочитал ходьбу, бильярд и карты, автоматически не исключает возможность появления спортивной зоны на острове".

Вместе с тем, Валентин Балановский отмечает, что к развитию территории острова нужно подходить комплексно, и исходя из какого-то единого плана. "Было бы логичным спросить мнение экспертов, чтобы все изменения на острове происходили максимально органично, комфортно для жителей города, а не революционно".

Ничего плохого в строительстве нового спортивного комплекса не видит и врио министра спорта Калининградской области Наталья Ищенко. По её словам, "сейчас в городе недостаточно площадок, на которых можно было бы проводить соревнования, все они не соответствуют нормам". А территорию под эстакадным мостом выбрали не случайно. "Она не более загазована, чем дворы и другие места в нашем городе. Эту практику придумали не мы. Под мостом строят спортивные площадки во всём мире, это делается для того, чтобы получить уже существующую крышу. С нашим климатом это ведь очень важно. Плюс очень удобно будет обеспечить освещение этой территории, — рассказала врио министра. — Это же строят по инициативе Федерации баскетбола, город в этом плане только выиграет. Мы получим замечательное пространство, облагороженное и спортивное, которое станет местом притяжения здорового образа жизни", — пояснила Клопс.Ru врио министра спорта области.



Менеджер Федерации баскетбола по Калининградской области Екатерина Коннова привела в пример опыт Москвы. В прошлом году на Воробьёвых горах под мостом построили подобную мультиспортивную площадку, на которой теперь можно поиграть не только в баскетбол, но и в футбол и волейбол. Именно там проходят крупные спортивные мероприятия. "Это стало уже культовым местом. Рядом находится река, и это нисколько не мешает,— рассказала Екатерина Коннова. — Я надеюсь, что это привлечёт в наш город соревнования всероссийского и международного масштаба. К тому же в этом году баскетбол 3х3 стал олимпийским видом спорта".



Директор расположенного рядом со строительной площадкой Кафедрального собора Вера Таривердиева от комментариев отказалась. Несмотря на уже начавшуюся неподалёку стройку, она ждёт официально подтверждённой информации от администрации города. "Пока я не узнаю подробности, комментировать это не буду", — объяснила Таривердиева.

Фото: Никита Лопатин / Клопс.Ru

В начале июля прошёл градостроительный совет , на котором обсуждалась концепция философского парка на территории острова. Архитекторы объявили конкурс на самую интересную идею, которую можно будет воплотить к юбилею Канта. Вячеслав Генне, главный архитектор города, имея в виду территорию возле Кафедрального собора, отметил, что "у этого места есть большой потенциал и инструментарий для развития темы философии. Сам по себе парк — это созерцательный отдых, успокоение, размышление, философствование".



О том, как теперь философский потенциал будет сочетаться с баскетбольными площадками неподалёку, остаётся только догадываться. Строительство спортивного центра обещают закончить к осени.