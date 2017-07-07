+21 °C
днем
+7 °C
ночью
07 июля 2017 г. 19:49
62 324 пользователей
за 24 часа на сайте
60.41 +0.25
Курс ММВБ на 07 июля 2017, 19:00
68.9 +0.18
Курс ММВБ на 07 июля 2017, 19:00
16.28 -0.14
Курс ЦБ на 08 июля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Городская среда

"Или скамейка, или набережная": в Калининграде планируют объявить конкурс на концепцию философского парка

17:23
  388 0
Архив Клопс.Ru
Калининградские власти планируют объявить конкурс на идею по созданию философского парка на острове Канта. Об этом сообщил главный архитектор города Вячеслав Генне во время градостроительного совета в четверг, 6 июля. 
 
Ещё даже приблизительно неизвестно, что подразумевается под философским парком. Как пояснил презентовавший идею по созданию парка культуролог Александр Попадин, это может быть и сад камней, и площадка для размещения бродячего музея "Мир мысли", или ещё что-то. Зато уже известно, что тому, кто подаст самую подходящую идею, Попадин хотел бы вручить премию в размере 500 тысяч, чтобы "показать серьёзность конкурса". 
 
"Это ведь не обязательно должен быть философский парк. Это может быть и набережная философская, или скамейка, или ещё что-то. Тем не менее именно у этого места, в моём понимании, есть большой потенциал и инструментарий для развития темы философии. Сам по себе парк — это созерцательный отдых, успокоение, размышление, философствование", — высказался по этому поводу Вячеслав Генне. 
 
Попадин же напомнил, что разработка проекта такого объекта была бы очень своевременной в преддверии 300-летнего юбилея философа Иммануила Канта, который весь мир будет отмечать в 2024 году. 
 
"Мы все помним, как у нас был юбилей Калининграда и как мы вдруг выяснили, что у нас нет готовых проектов под федеральные деньги. Вот мы и построили ту площадь Победы, которую построили. Теперь у нас грядёт дугой юбилей, и надо к нему готовиться заранее. В рамках проекта "Сердце города" разрабатывалось две площадки: площадь Канта около университета и философского парка на острове Канта. Бюро нет, но юбилей никуда не делся. Поэтому мэрия решила этот процесс заново актуализировать и в рамках того бюджета, который у них есть на этот год провести международный конкурс", — пояснил Попадин. 
 
При этом члены совета во время обсуждения предстоящего конкурса, которое сам Попадин охарактеризовал как "своеобразную дискуссию", не сошлись даже в том, нужен ли вообще городу философский парк. 
 
"Надо философски подходить к вопросу. Мы в этом состоянии и разошлись. Есть планы создать рабочую группу, в которую пригласим коллег из университета. Я склоняюсь к тому, что надо выработать техзадание. Заказчиком является общество. Нужно предметно описать, что такое философия и как она конкретно должна выглядеть в материальном образе. Проводить предметные конкурсы преждевременно. Нужна сначала идея", — рассказал Генне.
 
По его словам, в ближайшее время рабочая группа займётся тем, что будет создавать техническое задание для предстоящего конкурса. 
 
"Мы можем сделать уникальный объект во всём мире — философский парк. В общем-то нет таких. Думаю, что в течение нескольких месяцев мы выработаем какие-то дополнительные новые требования к этому конкурсу и уже, наверное, обсудим на другом градосовете", — заключил Попадин. 
 
Напомним, что во время этого же градостроительного совета Вячеслав Генне отметил, что условия градостроительных конкурсов должны быть так составлены, чтобы участвовать в них могли только профессионалы. 
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

"Иванушки International", street food и фейерверк: программа Дня города — 2017 в Калининграде (интерактивная карта)
11:01
  22710 4 Афиша
"Иванушки International", street food и фейерверк: программа Дня города — 2017 в Калининграде (интерактивная карта)
Без "Иванушек": чем могут заняться те, кто не пойдёт на День города (программа)
Фото горячей новости
17:04
  6489 0 Афиша
На выходных "Круассан-кафе" дарит калининградцам скидки
Фото горячей новости
16:00
  1211
В центре Калининграда в День города ограничат движение транспорта
Фото горячей новости
15:22
  8859 0
СМИ: на охрану отеля в Гамбурге, где остановился Путин, совершено нападение
Фото горячей новости
14:25
  5940 0

Лента новостей

Картинка
Правительство области и "Росвоенипотека" договорились об обеспечении военнослужащих жильём
19:19
  221 0
Картинка
Появилось видео наезда на 35-летнюю калининградку, которая переходила Литовский вал на красный свет светофора
18:45
  1455 0
Картинка
Экс-главу калининградского минстроя Кушхова обвинили в хищении 750 млн при строительстве стадиона к ЧМ-2018
18:40
  534 1
Картинка
Ярошук: Бурное строительство Калининграда наблюдается с 1972 года
18:19
  298 0

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Елаев
член областной избирательной комиссии
Не было никогда и вот опять: как в сентябре будут выбирать губернатора
  4004 0
Фото автора
Анастасия Кондратьева
главный редактор Клопс.Ru
Если у тебя нет сердца и совести — не ходи просто в медики, а?
  8523 4
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo
День города