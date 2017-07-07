"Или скамейка, или набережная": в Калининграде планируют объявить конкурс на концепцию философского парка

Калининградские власти планируют объявить конкурс на идею по созданию философского парка на острове Канта. Об этом сообщил главный архитектор города Вячеслав Генне во время градостроительного совета в четверг, 6 июля.



Ещё даже приблизительно неизвестно, что подразумевается под философским парком. Как пояснил презентовавший идею по созданию парка культуролог Александр Попадин, это может быть и сад камней, и площадка для размещения бродячего музея "Мир мысли", или ещё что-то. Зато уже известно, что тому, кто подаст самую подходящую идею, Попадин хотел бы вручить премию в размере 500 тысяч, чтобы "показать серьёзность конкурса".



"Это ведь не обязательно должен быть философский парк. Это может быть и набережная философская, или скамейка, или ещё что-то. Тем не менее именно у этого места, в моём понимании, есть большой потенциал и инструментарий для развития темы философии. Сам по себе парк — это созерцательный отдых, успокоение, размышление, философствование", — высказался по этому поводу Вячеслав Генне.



Попадин же напомнил, что разработка проекта такого объекта была бы очень своевременной в преддверии 300-летнего юбилея философа Иммануила Канта, который весь мир будет отмечать в 2024 году.



"Мы все помним, как у нас был юбилей Калининграда и как мы вдруг выяснили, что у нас нет готовых проектов под федеральные деньги. Вот мы и построили ту площадь Победы, которую построили. Теперь у нас грядёт дугой юбилей, и надо к нему готовиться заранее. В рамках проекта "Сердце города" разрабатывалось две площадки: площадь Канта около университета и философского парка на острове Канта. Бюро нет, но юбилей никуда не делся. Поэтому мэрия решила этот процесс заново актуализировать и в рамках того бюджета, который у них есть на этот год провести международный конкурс", — пояснил Попадин.



При этом члены совета во время обсуждения предстоящего конкурса, которое сам Попадин охарактеризовал как "своеобразную дискуссию", не сошлись даже в том, нужен ли вообще городу философский парк.



"Надо философски подходить к вопросу. Мы в этом состоянии и разошлись. Есть планы создать рабочую группу, в которую пригласим коллег из университета. Я склоняюсь к тому, что надо выработать техзадание. Заказчиком является общество. Нужно предметно описать, что такое философия и как она конкретно должна выглядеть в материальном образе. Проводить предметные конкурсы преждевременно. Нужна сначала идея", — рассказал Генне.



По его словам, в ближайшее время рабочая группа займётся тем, что будет создавать техническое задание для предстоящего конкурса.



"Мы можем сделать уникальный объект во всём мире — философский парк. В общем-то нет таких. Думаю, что в течение нескольких месяцев мы выработаем какие-то дополнительные новые требования к этому конкурсу и уже, наверное, обсудим на другом градосовете", — заключил Попадин.

