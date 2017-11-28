Россияне выкупили 300 тысяч билетов на матчи ЧМ-2018

Россияне выкупили 300 тысяч билетов на матчи предстоящего в будущем году чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на сайте FIFA.



По итогам первого этапа продаж, который был разделён на два периода, было распродано 742 760 билетов. 53% заявок поступило из России, остальные выкупили иностранные болельщики. Более всего российский ЧМ интересует поклонников футбола в США, Бразилии, Германии, Китае, Мексике, Израиле.



Следующий этап продаж стартует 5 декабря, после проведения жеребьёвки финальной стадии. Отметим, что 1 декабря сборные узнают своих соперников, а города, которые принимают матчи, — те команды, которые приедут к ним на ЧМ.



До 31 января 2018 года болельщики смогут подать заявки на билеты на отдельные матчи или на доступные билетные продукты только на сайте FIFA.com/bilet. Как и в рамках первого периода первого этапа продаж, если количество заявок превысит количество доступных билетов, то они будут распределяться с помощью случайной жеребьёвки.