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Россияне выкупили 300 тысяч билетов на матчи ЧМ-2018

Автор: Константин Сериков
17:46
  838
Россияне выкупили 300 тысяч билетов на матчи предстоящего в будущем году чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на сайте FIFA.

По итогам первого этапа продаж, который был разделён на два периода, было распродано 742 760 билетов. 53% заявок поступило из России, остальные выкупили иностранные болельщики. Более всего российский ЧМ интересует поклонников футбола в США, Бразилии, Германии, Китае, Мексике, Израиле.

Следующий этап продаж стартует 5 декабря, после проведения жеребьёвки финальной стадии. Отметим, что 1 декабря сборные узнают своих соперников, а города, которые принимают матчи, — те команды, которые приедут к ним на ЧМ.

До 31 января 2018 года болельщики смогут подать заявки на билеты на отдельные матчи или на доступные билетные продукты только на сайте FIFA.com/bilet. Как и в рамках первого периода первого этапа продаж, если количество заявок превысит количество доступных билетов, то они будут распределяться с помощью случайной жеребьёвки.

Отметим, билеты на матчи ЧМ во втором периоде продаж на калининградские матчи закончились спустя несколько часов после начала их реализации. 

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