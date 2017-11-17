Вторую партию билетов на матчи ЧМ-2018 в Калининграде раскупили в первый день продаж

Вторую партию билетов на четыре калининградские игры ЧМ 2018 года раскупили в первый день продаж. На сайте FIFA недоступны для покупки любые категории — от самых дорогих до самых дешёвых.

На сайте нет билетов и на матчи в других городах. Впрочем, у болельщиков ещё будут шансы попасть на чемпионат. Билеты поступят в продажу с 5 декабря. Продажи будут вестись вплоть до самого турнира при условии, что останутся билеты.