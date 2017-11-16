Стартовал второй этап продаж: как купить билет на матч чемпионата мира по футболу в Калининграде (пошаговая инструкция, обновлённые цены)

В четверг, 16 ноября, на сайте FIFA стартовал второй подэтап первого этапа продаж билетов на матчи чемпионата мира — 2018. Четыре игры пройдут в Калининграде.



Уже сейчас все болельщики могут оставить заявку на сайте Международной федерации футбола на определённый матч или на все игры одного стадиона или разных городов. В ходе первого этапа болельщики отправили более двух миллионов заявок. В итоге самые дешёвые билеты — по 1280 рублей — быстро раскупили.



На стадионе на Острове состоятся четыре игры групповой стадии. Какие команды конкретно сыграют в Калининграде — будет неизвестно вплоть до жеребьёвки, которая состоится 1 декабря. Продажа билетов второго подэтапа финиширует 28 ноября. Поэтому, как и в сентябре, болельщики будут покупать билеты вслепую. Единственное отличие от первого подэтапа — теперь фанаты будут приобретать билеты не по жребию, а в порядке живой очереди.



Самый дорогой билет стоит 12 600 рублей — это места возле центральной части футбольного поля. У бокового флажка цена билетов составит 9900 рублей. Непосредственно за воротами и на верхнем ярусе футбол в Калининграде можно посмотреть за 6300 рублей. Отметим, что при покупке нескольких билетов скидок не предоставляется. Оплата производится в рублях безотносительно курса валют.



Чтобы оставить заявку, необходимо зарегистрироваться на сайте FIFA, а затем пройти по ссылке. В специальной вкладке можно выбрать русский язык.







Чтобы начать оформлять покупку, нужно выждать очередь для входа на сайте FIFA.



Затем начинается оформление именного билета. Прежде всего следует подтвердить страну проживания и прочитать условия продажи.







Наконец, наступает стадия выбора билетов. Билет можно купить как на отдельно выбранную игру, так и пакетом на все калининградские матчи.



При выборе билета важно указать, нужна ли дополнительная помощь: на стадионе предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями и даже лиц с избыточным весом.

Примечательно, что цены на билеты для всех городов одинаковые (за исключением стадии play off, которая в Калининграде не проходит). Важное пояснение: если болельщик хочет взять на стадион ребёнка, то для него тоже нужно приобрести билет, при этом льгот по возрасту при покупке нет.



Заключительный этап — ввод данных платёжной системы. Если вы пока не решили, как будете платить, то можно выбрать функцию "Банковский перевод". После подтверждения заявки ей присваивается номер.





Если калининградские болельщики хотят сходить на игру конкретной команды, следует дождаться итогов жеребьёвки, после чего купить билет на втором этапе, который начнётся 5 декабря. Заключительный этап продаж пройдёт 18 апреля — 15 июля. Тогда билеты можно будет купить, если они останутся в продаже. По опыту прошедшего Кубка конфедерации, цены в это время уже не столь высоки, а на некоторые места — в несколько раз ниже первоначально заявленных.



При этом всем владельцам билетов необходимо получить паспорт болельщика, без которого невозможно будет попасть на матчи. Оформить его можно по При этом всем владельцам билетов необходимо получить паспорт болельщика, без которого невозможно будет попасть на матчи. Оформить его можно по ссылке