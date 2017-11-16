Определились все участники чемпионата мира по футболу 2018 года

Определились все 32 участника чемпионата мира по футболу, который в 2018 году пройдёт в России. Последней страной, завоевавшей право сыграть на ЧМ стала сборная Перу, она обыграла со счётом 2:0 Новую Зеландию.

От Европы в ЧМ-2018 примут участие следующие команды: Россия (хозяйка), Бельгия, Германия, Англия, Испания, Польша, Исландия, Сербия, Франция, Португалия, Швейцария, Швеция, Хорватия, Дания. Также на чемпионат отобрались: Бразилия, Австралия, Иран, Япония, Мексика, Южная Корея, Саудовская Аравия, Нигерия, Коста-Рика, Египет, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко и Тунис.

На предстоящем мировом первенстве не сыграет четырёхкратный чемпион мира — сборная Италии, которая уступила в стыковых матчах команде Швеции. Итальянцы пропустят турнир впервые за 60 лет. Италия — единственный чемпион мира, кто не приедет на нынешнее первенство. Российские болельщики так и не увидят на турнире игру легендарного вратаря Джанлуиджи Буффона.

Кроме него, на турнире не будет Арьена Роббена и великолепной сборной Голландии, Алексиса Санчеса и команды Чили, Гарета Бэйла из Уэльса, который ещё полтора года назад громил Россию на Евро-2016. Из сборных бывшего СССР реально на попадание в Россию могли расчитывать команды Украины и Узбекистана. Но первые растеряли очки на старте отборочной кампании, вторые - упустили путевку в последней в игре с командой Южной Кореи.