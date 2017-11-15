Окончательно определились участники ЧМ-2018 от Европы
Стали известны все участники чемпионата мира по футболу — 2018 от стран Европы. Об этом пишет Regnum
.
В мундиале примут участие команды Швейцарии, Хорватии, Швеции и Дании по итогам стыковых матчей. Напрямую из отборочных групп право на участие получили Франция, Португалия, Германия, Сербия, Польша, Англия, Испания, Бельгия и Исландия.
Жеребьёвка состоится 1 декабря в Москве. Сам чемпионат пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота
@klopsrubot
и отправьте ему сообщение
t9
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется