Главный тренер сборной России по футболу приедет в Калининград на матч "Балтики"

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов посетит матч 21-го тура "Балтика" — "Оренбург", который состоится 4 ноября в Калининграде. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в Российском футбольном союзе.

В одном из турагентств, занимающихся реализацией авиабилетов, подтвердили приобретение на имя Черчесова билетов на авиарейсы из Москвы в Калининград и обратно. Таким образом, впервые в истории Калининграда домашнюю игру "Балтики" посетит действующий тренер национальной сборной страны.

Ранее Черчесов уже интересовался игрой калининградской команды. Летом 2016 года он посетил матч "Балтики" с "Динамо", а в августе этого года — со "Спартаком-2". Обе игры проходили в Москве

Станислава Черчесова утвердили в должности главного тренера 11 августа 2016 года. До этого он возглавлял польскую "Легию". Во главе команды он сделал золотой дубль (выиграл национальный чемпионат и Кубок), а после сезона покинул Польшу из-за разногласий с руководством по стратегии развития клуба.

Матч "Балтика" — "Оренбург" состоится 4 ноября. Он начнётся в 15:00.