Фанаты "Балтики" устроили перепалку с футболистами после поражения от "Арарата" (видео)
После поражения "Балтики" в матче 1/32 финала Кубка России по футболу между болельщиками и футболистами произошла словесная перепалка. Кадры разговора на повышенных тонах опубликованы на канале "Только футбол"
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По завершении матча несколько футболистов подошли к гостевому сектору, где фанаты выражали своё недовольство игрой и результатами команды. Последней каплей, видимо, послужило поражение от клуба, выступающего во втором дивизионе.
Полузащитник команды Виктор Свежов попытался вступить в дискуссию, но только разозлил фанатов и получил оскорбления. В ответ футболист тоже несколько раз высказался нецензурно.
23 августа "Балтика" проиграла клубу из Второй лиги
— "Арарату" — и не сможет в дальнейшем бороться за Кубок России. Отметим, "Балтика" не может выиграть на протяжении пятой игры подряд. Причём четыре последних встречи калининградцы проиграли.