Фанаты "Балтики" устроили перепалку с футболистами после поражения от "Арарата" (видео)

После поражения "Балтики" в матче 1/32 финала Кубка России по футболу между болельщиками и футболистами произошла словесная перепалка. Кадры разговора на повышенных тонах опубликованы на канале "Только футбол"



По завершении матча несколько футболистов подошли к гостевому сектору, где фанаты выражали своё недовольство игрой и результатами команды. Последней каплей, видимо, послужило поражение от клуба, выступающего во втором дивизионе.



Полузащитник команды Виктор Свежов попытался вступить в дискуссию, но только разозлил фанатов и получил оскорбления. В ответ футболист тоже несколько раз высказался нецензурно.