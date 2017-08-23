"Балтика" вылетела из Кубка России после проигрыша "Арарату" из второй лиги

Калининградская "Балтика" вылетела из розыгрыша Кубка России, уступив на стадии 1/32 московской команде "Арарат" со счётом 2:1. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

В среду вечером, 23 августа, балтийцы уступили команде из второго дивизиона (третья по уровню лига в России). Все три гола в матче были забиты в первом тайме.

Уступая со счетом 1:0, у балтийцев отличился Павел Степанец. До перерыва хозяева поля смогли снова выйти вперёд и сохранить нужный для себя результат.

Отметим, "Балтика" не может выиграть на протяжении пятой игры подряд. Причем, четыре последних встречи калининградцы проиграли.