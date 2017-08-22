"Балтика" в день своего рождения сыграет с московской командой "Арарат" в Кубке России

В среду, 23 августа, в день своего рождения, футбольная "Балтика" сыграет матч 1/32 финала Кубка России против команды "Арарат" из Москвы. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе калининградского клуба.



Соперник у нашей команды выступает во Второй лиге (третий по силе дивизион в российском футболе). В составе соперников выступают экс-балтийцы Михаил Попов, Артак Алексанян и Виктор Земченков. Кроме того, цвета "Арарата" защищают футболисты, ещё не столь давно игравшие за сборную России: Роман Павлюченко, Марат Измайлов и Алексей Ребко.



Игра 1/32 финала Кубка России "Арарат" — "Балтика" состоится в Москве, на стадионе имени Стрельцова. Начало в 18:00 по калининградскому времени. Победитель матча в следующем кубковом раунде (20 или 21 сентября) встретится на своём поле с клубом Премьер-лиги.

"Балтика" на протяжении двух сезонов подряд не может пробиться в 1/16 финала. В 2015 году калининградцы в Твери уступили "Волге" (0:1), а в 2016-м — дома московскому "Динамо" (1:3). Четыре последних матча команда не выигрывала, а три проиграла



Отметим, 23 августа считается днём рождения клуба, который был основан в 1954 году.