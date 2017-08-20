"Балтика" проиграла третью игру подряд и опустилась на восьмое место в ФНЛ

В субботу, 19 августа, калининградская "Балтика" в девятом туре футбольной национальной лиги уступила на своём поле воронежскому "Факелу" со счётом 0:1 и опустилась на восьмую строчку в турнирной таблице. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Единственный гол после реализованного пенальти забил воронежец Александр Алхазов за девять минут до конца матча. В составе "Балтики" дебютировал подписавший несколько дней назад с командой контракт Антон Кобялко , но усилий его и партнеров оказалось недостаточно, чтобы свести матч хотя бы к ничьей.

Стоит отметить, что калининградская команда больше соперника владела мячом, нанесла в три раза больше ударов по воротам нежели оппонент, подала 14 угловых. Игровое преимущество воплотить в забитые мячи так и не удалось. В итоге, потерпев третье поражение подряд, "Балтика" опустилась на восьмое место в ФНЛ.