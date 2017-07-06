Мутко рассказал, когда начнётся продажа билетов на ЧМ-2018
Фото: официальный сайт президента России
Билеты на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года начнут продавать после 1 декабря. Как сообщает ТАСС
, об этом журналистам рассказал председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.
"Билетная программа стартует после жеребьёвки. Будем работать над тем, чтобы билетов для граждан России было побольше. Но все-таки билеты - это компетенция ФИФА, они ориентированы на мир, и иностранных болельщиков будет больше", — сказал вице-премьер РФ.
Отборочный цикл чемпионата завершится в ноябре, жеребьёвка произойдёт 1 декабря в Москве. Ранее Виталий Мутко рассказал
о ценах на билеты на матчи ЧМ. По его словам, ценовая политика остаётся за Международной федерацией футбола, однако для российских болельщиков установят доступные цены.
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