Мутко рассказал, когда начнётся продажа билетов на ЧМ-2018

Билеты на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года начнут продавать после 1 декабря. Как сообщает ТАСС , об этом журналистам рассказал председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Билетная программа стартует после жеребьёвки. Будем работать над тем, чтобы билетов для граждан России было побольше. Но все-таки билеты - это компетенция ФИФА, они ориентированы на мир, и иностранных болельщиков будет больше", — сказал вице-премьер РФ.