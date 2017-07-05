Мутко: Цены на билеты на ЧМ-2018 будут доступными для российских болельщиков

Для российских болельщиков установят доступные цены на билеты во время чемпионата мира по футболу в следующем году. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, пишет "РИА Новости"



"Ценовая политика — она за ФИФА. Но в принципе, то, что опыт четвёртой категории ценовой политики именно для болельщиков России — он будет таким же, это да. Мы обязательно, я думаю, это решим. Попробуем, чтобы были для российских болельщиков доступные цены", — сказал Мутко