Не оставим человека в чужом городе одного: городские службы рассказали о подготовке к ЧМ-2018

"Твой Бро" напоминает, что до чемпионата мира по футболу остаётся всего год, и рассказывает, как готовятся к этому событию ответственные за приём гостей структуры Калининграда — экстренная служба реагирования 112, Центр подготовки волонтёров и министерство здравоохранения.

Одни из главных задач городских служб — обеспечить гостей Калининграда информацией, а также при необходимости — своевременной медицинской помощью. Представитель волонтёрского центра подготовки к ЧМ-2018 Мария Высотенко рассказывает: "Среди наших целей — подтянуть английский и разобраться в тонкостях футбола. Мы уже проводили курсы по английскому языку. А также организовали мастер-класс Марии Кругловой — бывшего капитана команды ПетрГУ (Петрозаводского госуниверситета) — под названием “Футбол для девушек и чайников”".

Комментарий по поводу подготовительных мер "Твой Бро" взял и у представителя экстренной службы реагирования 112 Евгении Цыганковой. "В Калининграде система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 работает всего год и создавалась уже с учётом предстоящего чемпионата мира по футболу. В нашем штате есть операторы, владеющие иностранными языками, такими как английский, французский, немецкий, польский, литовский и украинский. Мы не оставим человека в чужом городе одного. Бросить туриста — это кощунство", — отметила Евгения.

В министерстве здравоохранения в своём ответе сослались на пресс-релиз, выпущенный 15 мая. В нём сообщается, что на основной площадке проведения первенства будут задействованы 11 бригад скорой медицинской помощи. Помимо этого, четыре бригады будут дежурить на тренировочных базах, по одной выделят для встречи и сопровождения каждой из команд спортсменов в гостиницы. Две бригады СМП обеспечат фестиваль болельщиков.





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