В Калининграде отменили круглосуточный футбольный матч
На стадионе "Балтика" в Калининграде отменили круглосуточный футбольный матч, который должен был состояться 30 июня — 1 июля. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в региональном правительстве.
Причина отмены — погодные условия (ливни, сильный ветер), которые не позволяют проводить матч с участием всех желающих. Предполагалось, что участниками матча станут в общей сложности 600 калининградцев
разного возраста.
В футбольном клубе Клопс.Ru сообщили, что организаторы планируют провести знаменательный матч в другой день. Причём обсуждается изменение формата — увеличение продолжительности поединка (с 24 часов до 39), чтобы дать возможность принять участие в "Футбольном марафоне" большему количеству калининградцев. О новой дате проведения матча горожан пообещали проинформировать дополнительно.
Круглосуточный футбольный матч планировалось провести
в рамках проходящей в городе недели футбола. Ранее мероприятий подобного уровня в регионе не было.
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