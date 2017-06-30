На стадионе "Балтика" в Калининграде отменили круглосуточный футбольный матч, который должен был состояться 30 июня — 1 июля. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в региональном правительстве.



Причина отмены — погодные условия (ливни, сильный ветер), которые не позволяют проводить матч с участием всех желающих. Предполагалось, что участниками матча станут в общей сложности Причина отмены — погодные условия (ливни, сильный ветер), которые не позволяют проводить матч с участием всех желающих. Предполагалось, что участниками матча станут в общей сложности 600 калининградцев разного возраста.

В футбольном клубе Клопс.Ru сообщили, что организаторы планируют провести знаменательный матч в другой день. Причём обсуждается изменение формата — увеличение продолжительности поединка (с 24 часов до 39), чтобы дать возможность принять участие в "Футбольном марафоне" большему количеству калининградцев. О новой дате проведения матча горожан пообещали проинформировать дополнительно.