В Калининграде ищут игроков для круглосуточного футбольного матча
Жителей Калининграда и области приглашают принять участие в футбольном матче, который продлится целые сутки. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ФК "Балтика".
Уникальная игра состоится в рамках "Футбольной недели", которая приурочена к финальным матчам Кубка конфедераций.
Длительность состязания составит 24 часа. На главной арене региона — стадионе "Балтика" — одноимённая команда сыграет с ФК "Калининград-2018". Участниками матча станут в общей сложности 600 калининградцев разного возраста. Каждый сможет сыграть до 45 минут. Планируется, что на поле выйдут первые лица области и города, бизнесмены и студенты, ветераны, женщины и дети. Каждый игрок получит в подарок фирменную форму с логотипами марафона.
Аналогов такой игры в нашем регионе прежде не было. Принять участие в игре может и любой житель области. Заявки принимаются от всех желающих на сайте www.24match.ru или по телефону: 8-9052-478-394. Клопс.Ru стал информационным партнёром акции.
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