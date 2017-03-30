В Калининградской области впервые пройдёт футбольная неделя. Событие в четверг, 30 марта, анонсировал временно исполняющий обязанности министра по культуре и туризму области Андрей Ермак.



Футбольный праздник состоится в Калининграде с 28 июня по 2 июля. Событие приурочат к футбольному турниру "Кубок конфедераций — 2017", который пройдёт в России летом этого года. Калининградскую футбольную неделю организуют на стадионе "Балтика", а принять участие в ней смогут все желающие.



"Калининград как город, принимающий матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, не может остаться в стороне от Кубка конфедераций. На стадионе "Балтика" будет организована фан-зона, где все желающие смогут посмотреть матчи Кубка на большом экране", — рассказал Андрей Ермак.



Организаторы готовят разнообразную программу для гостей и жителей области. Участников футбольной недели ждут различные конкурсы: футбольный бильярд, соревнования по пенальти, выступления фристайлеров и многое другое. Ключевым событием спортивного праздника станет 24-часовой футбольный марафон, участие в котором смогут принять как профессионалы, так и любители разных возрастных категорий. На территории стадиона "Балтика" в дни проведения футбольной недели будут работать детская зона, игровая зона и стрит-фуд.