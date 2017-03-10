Калининградской области выделят более 139 млн рублей на временные сооружения к ЧМ-2018

Москва выделила Калининградской области 139,25 млн рублей на временные и вспомогательные сооружения к чемпионату мира по футболу 2018 года и Кубку конфедерации ФИФА 2017 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.



Подпись в документе поставил премьер-министр Дмитрий Медведев. Всего на эти цели десяти регионам из федерального бюджета выделено более 3 млрд рублей. Такую же сумму, как и Калининградской области, выделили Свердловской, Самарской, Ростовской, Нижегородской и Волгоградской областям. По 626 млн рублей направят в Краснодарский край, Республики Мордовия и Татарстан. Санкт-Петербургу выделили 899,3 млн рублей.