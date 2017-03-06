Москва выделит Калининграду более 221 млн рублей на реконструкцию тренировочных площадок к ЧМ-2018
Правительство России в 2017 году направит Калининградской области более 221 млн рублей на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года, связанных со строительством и реконструкцией тренировочных площадок. Соответствующий документ опубликован
на официальном сайте правительства.
Документ подписан председателем правительства Дмитрием Медведевым 3 марта 2017 года. Разные объёмы средств выделены регионам, которые будут принимать ЧМ-2018 и Кубок конфедераций ФИФА 2017 года в России. Больше всего средств (643 млн) выделено на эти цели Московской области.
Ранее стало известно, что Калининградской области из федерального бюджета выделят более 2 млрд рублей на развитие транспортной системы к ЧМ-2018. О других программах, на которые Москва выделила региону средства, можно прочесть в материале Клопс.Ru
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