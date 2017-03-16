Воспитанники футбольных школ Калининграда рассказали Мутко, что хотят играть в "Барселоне" и "Зените"

Начинающие калининградские футболисты рассказали заместителю председателя правительства России Виталию Мутко о том, что мечтают выступать за испанскую "Барселону" и питерский "Зенит". Об этом в среду, 15 марта, журналистам сообщил сам чиновник.

"Вот молодёжь у вас подрастает, они говорят, что серьёзно занимаются футболом, спросил у ребятишек, где они хотят играть, они ответили, что в "Барселоне", "Зените", — сказал Мутко. В Калининграде Мутко встретился с воспитанниками детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 5. Дети выразили желание в будущем заниматься на новых аренах в Калининграде.