Мутко одобрил приглашение Черевченко на должность главного тренера "Балтики"

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко позитивно оценил приглашение на должность главного тренера калининградской "Балтики" столичного тренера Игоря Черевченко. Об этом чиновник сообщил журналистам в среду, 15 марта.

"Я очень рад, что вы его взяли. Мне очень нравилось, как он работает в московском "Локомотиве", спокойный, выдержанный, хороший специалист", — отметил Мутко. По его мнению, теперь главное не спешить спрашивать с тренера быстрый результат.

Напомним, Игорь Черевченко возглавил калининградскую команду 8 февраля 2017 года, за месяц до старта решающей части первенства ФНЛ. Под его руководством "Балтика" провела два матча и заработала четыре очка.

Правда, этот результат пока не позволяет подняться команде с подвала турнирной таблицы. Калининградцы занимают 19-е место из 20. Перед командой поставлена задача сохранить прописку во втором по силе российском футбольном дивизионе.