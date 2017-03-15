После чемпионата мира на калининградском стадионе не будут демонтировать часть трибун
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Виталий Макаров
У нового стадиона "Калининград" не будут демонтировать часть трибун после проведения в 2018 году матчей чемпионата мира по футболу. Об этом Клопс.Ru сообщили в дирекции "Калининград-2018".
К ЧМ новая арена будет вмещать порядка 35 тысяч зрителей. Первоначально планировалось, что после футбольного мундиаля трибуны с десятью тысячами зрительных мест демонтируют и вместимость сократится до 25 тысяч. Однако, как отметили в дирекции, от планов демонтажа было решено отказаться и сохранить 35-тысячную арену для проведения различных мероприятий. Через год после окончания футбольного чемпионата мира стадион перейдёт в пользование "Балтики".
Не исключено, что на арене будут проводиться соревнования и в других видах спорта, а также концерты.
Уже известно, что газон на футбольном поле строящегося в Калининграде стадиона будут укладывать английские специалисты из компании SIS Pitches
. Английская фирма известна по всему миру и обслуживает газоны, на которых выступают мадридский "Реал", "Барселона" и московский "Спартак". Эти же специалисты укладывали поля тренировочной базы для английских сборных и клуба "Челси".
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