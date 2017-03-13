Поле на "Стадионе Калининград" уложат специалисты, обслуживающие газоны "Реала и "Челси"

Газон на футбольном поле строящегося в Калининграде стадиона будут укладывать английские специалисты из компании SIS Pitches. Об этом сообщают "Вести".



Английская фирма известна по всему миру и обслуживает газоны, на которых выступают мадридский "Реал", "Барселона" и московский "Спартак". Эти же специалисты укладывали поля тренировочной базы для английских сборных и клуба "Челси".



Поле английские специалисты спроектируют, разработают и установят в июле. Они же будут его обслуживать вплоть до конца чемпионата мира 2018 года.



Известно, что поле стадиона в Калининграде будет гибридным: на 95% его составит натуральный дёрн, еще на 5% — синтетические волокна. Такое покрытие позволит газону служить дольше, чем если бы там была натуральная трава. К тому же он быстрее восстанавливается, потому перерыв между матчами может составлять меньше пяти дней.



Уточняется, что калининградская арена запроектирована в виде прямоугольника с закруглёнными углами. Размеры футбольного поля — 105,0 х 68 м. На стадионе построят 35 тысяч мест для зрителей. Для лучшей аэрации футбольного поля и организации выезда спецтехники устраиваются три разрыва в трибунах нижнего яруса в углах арены.



Напомним: в конце февраля в Калининграде Напомним: в конце февраля в Калининграде полностью забетонировали основание футбольного поля на стадионе к ЧМ-2018. Строители залили так называемую захватку — последний участок поля.