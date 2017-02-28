В Калининграде полностью забетонировали основание футбольного поля на стадионе к ЧМ-2018. Об этом сообщает на сайте компании "Спорт-Инжиниринг".



Строители залили так называемую захватку — последний участок поля. В ближайшее время на стадионе появятся гусеничные краны. С их помощью будут демонтировать временные поддерживающие конструкции, которые использовали при установке кровли. Ближе к лету строители обещают приступить к формированию газона.



Стадион Стадион возводится на острове Октябрьский в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Его вместимость составит 35 тысяч мест. В городе пройдут четыре матча группового этапа.