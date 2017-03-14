Калининградская область не хочет брать на баланс строящийся к ЧМ-2018 стадион

Минспорт исходит из того, что регионам понятней, как управлять этими объектами на своей территории. Скорее всего, позиция его будет особо жёсткой, и особых перспектив в этой борьбе нет, мы уже заранее проиграли эту борьбу. Скорее всего, объекты будут передаваться на баланс регионов во всех одиннадцати городах", — отметил врио губернатора.
Нет, он, конечно, нужен, но с учётом того, что у нас население в миллион человек, "раскручивать" такой объект довольно сложно. То есть нам нужно будет принимать какие-то системные меры — например, визовый режим в Калининград в рамках закона об особой экономической зоне. Потому что если мы будем делать из стадиона концертную площадку, на которой появляются серьёзные исполнители, то, конечно, нам будет интересен турпоток из Польши, Литвы, Прибалтики", — отметил Алиханов.
Конечно, этот стадион построен для "Балтики", и она будет на нём играть. Мы сейчас пытаемся вытащить её на те позиции, которые позволят ей сохранить место в лиге. Ну а дальше с таким стадионом надо ставить задачу выхода в премьер-лигу", — сказал Алиханов.
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