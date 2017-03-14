Калининградская область не хочет брать на баланс строящийся к ЧМ-2018 стадион



По словам главы региона, стадион будет "сложно раскрутить". Однако Алиханов не верит, что арену удастся оставить в ведении Минспорта.



Минспорт исходит из того, что регионам понятней, как управлять этими объектами на своей территории. Скорее всего, позиция его будет особо жёсткой, и особых перспектив в этой борьбе нет, мы уже заранее проиграли эту борьбу. Скорее всего, объекты будут передаваться на баланс регионов во всех одиннадцати городах", — отметил врио губернатора.



При этом, по словам Алиханова, региону будет нелегко содержать стадион из-за небольшого числа жителей Калининградской области.



Нет, он, конечно, нужен, но с учётом того, что у нас население в миллион человек, "раскручивать" такой объект довольно сложно. То есть нам нужно будет принимать какие-то системные меры — например, визовый режим в Калининград в рамках закона об особой экономической зоне. Потому что если мы будем делать из стадиона концертную площадку, на которой появляются серьёзные исполнители, то, конечно, нам будет интересен турпоток из Польши, Литвы, Прибалтики", — отметил Алиханов.



Врио губернатора подтвердил, что в дальнейшем на построенном стадионе будет играть калининградская "Балтика".



Конечно, этот стадион построен для "Балтики", и она будет на нём играть. Мы сейчас пытаемся вытащить её на те позиции, которые позволят ей сохранить место в лиге. Ну а дальше с таким стадионом надо ставить задачу выхода в премьер-лигу", — сказал Алиханов.



Напомним: строящийся в Калининграде к ЧМ-2018 стадион Напомним: строящийся в Калининграде к ЧМ-2018 стадион собираются освободить от необходимости оплачивать налог на имущество. Построенные к ЧМ-2018 в России стадионы останутся в федеральной собственности до конца 2018 года. "Спорт-Инжиниринг" будет эксплуатировать стадионы в течение всего 2018 года. После ЧМ-2018 в помещениях арены откроются рестораны и спортивные секции.