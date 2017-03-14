В Калининграде
В Калининграде
+7 °C
днем
-2 °C
ночью
14 марта 2017 г. 14:44
64 934 пользователей
за 24 часа на сайте
59.1 +0.32
Курс ММВБ на 14 марта 2017, 14:00
62.83 +0.14
Курс ММВБ на 14 марта 2017, 14:00
14.48 +0.07
Курс ЦБ на 15 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Спорт

Калининградская область не хочет брать на баланс строящийся к ЧМ-2018 стадион

11:53
  1258 5
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Правительство Калининградской области не хочет брать на баланс строящийся к ЧМ-2018 стадион на Октябрьском острове. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова врио губернатора области Антона Алиханова.

По словам главы региона, стадион будет "сложно раскрутить". Однако Алиханов не верит, что арену удастся оставить в ведении Минспорта.

Минспорт исходит из того, что регионам понятней, как управлять этими объектами на своей территории. Скорее всего, позиция его будет особо жёсткой, и особых перспектив в этой борьбе нет, мы уже заранее проиграли эту борьбу. Скорее всего, объекты будут передаваться на баланс регионов во всех одиннадцати городах", — отметил врио губернатора.

При этом, по словам Алиханова, региону будет нелегко содержать стадион из-за небольшого числа жителей Калининградской области.

Нет, он, конечно, нужен, но с учётом того, что у нас население в миллион человек, "раскручивать" такой объект довольно сложно. То есть нам нужно будет принимать какие-то системные меры — например, визовый режим в Калининград в рамках закона об особой экономической зоне. Потому что если мы будем делать из стадиона концертную площадку, на которой появляются серьёзные исполнители, то, конечно, нам будет интересен турпоток из Польши, Литвы, Прибалтики", — отметил Алиханов.

Врио губернатора подтвердил, что в дальнейшем на построенном стадионе будет играть калининградская "Балтика".

Конечно, этот стадион построен для "Балтики", и она будет на нём играть. Мы сейчас пытаемся вытащить её на те позиции, которые позволят ей сохранить место в лиге. Ну а дальше с таким стадионом надо ставить задачу выхода в премьер-лигу", — сказал Алиханов.

Напомним: строящийся в Калининграде к ЧМ-2018 стадион собираются освободить от необходимости оплачивать налог на имущество. Построенные к ЧМ-2018 в России стадионы останутся в федеральной собственности до конца 2018 года. "Спорт-Инжиниринг" будет эксплуатировать стадионы в течение всего 2018 года. После ЧМ-2018 в помещениях арены откроются рестораны и спортивные секции.

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Чемпионат мира по футболу — 2018»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t9

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

5 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
alal9921
al al #
12:19
Но не ВСЕМ жителям Калининградской области интересен футбол.Почему ФК Балтика получает деньги из обл бюджета?т.е. каждый житель платит дань футболистам и Ко.ФК обязан САМ зарабатывать деньги и не быть нахлебниками.
Ответить Цитировать
Insider
Insider #
12:31
Самое лучшее, что можно было бы сделать с этим изначальным уродством, это сразу же по окончании бесславного шАбаша продать его по остаточной стоимости какому-нибудь застройщику под снос и строительство на его месте чего-либо рентабельного.
На деле же, как и везде, просто медленно спустят на тормозах и забросят.
Ответить Цитировать
YuryOld
YuryOld #
13:43
А почему, собственно, калининградцы должны содержать этого мастодонта? Для нас - это, просто, "чемодан без ручки".
Уже сейчас необходимо рассматривать варианты его "использования" - от полного сноса - до реконструкции в плавательный бассейн, аква-парк или другой, действительно, нужный городу и области и экономически самоокупаемый объект.
И ни в коем случае нельзя ликвидировать существующий стадион "Балтика".
Ответить Цитировать
ДинараНавицкая
Навицкая Динара #
14:26
А почему, собственно, калининградцы должны содержать этого мастодонта? Для нас - это, просто, "чемодан без ручки".
а почему на балтике не построить парк, с озером, вместо поля футбольного, а футболистов на выселки
Ответить Цитировать
vkolovina
vkolovina #
14:22
По результатам проверки 87% людей заражены паразитами! КАЖДЫЙ ГОД ИЗ-ЗА ПАРАЗИТОВ НАЙДЕННЫХ В РЫБЕ, ОВОЩАХ И ФРУКТАХ, КУПЛЕННЫХ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ умирают миллионы!Вот статья минздрава как спаси себя и близких --- http://eta.pe/parazitu
Ответить Цитировать

Новости по теме Чемпионат мира по футболу — 2018

Фото новости
В минтуризма рассказали, как изменятся цены в калининградских гостиницах во время ЧМ-2018
10:46
  861 1
Фото новости
Поле на "Стадионе Калининград" уложат специалисты, обслуживающие газоны "Реала и "Челси"
13 марта 201712:08
  1246 0
Фото новости
Ищенко рассказала, что нужно посетить в Калининградской области приехавшим на ЧМ-2018 туристам
09 марта 201715:45
  1594 1

Главные темы дня

"Кирпичи" и камни: в Калининграде жители одного из дворов объявили войну водителям, объезжающим пробки
13 марта 201718:00
  14180 29
"Кирпичи" и камни: в Калининграде жители одного из дворов объявили войну водителям, объезжающим пробки
"Рудникова нужно закрыть в дурдом": глава Светлогорска Ковальский об обвинении в заказе убийства
Фото горячей новости
12:40
  2302 5
Генне: общественный туалет возле ТЦ "Эпицентр" перестроили в свадебный салон незаконно
Фото горячей новости
12:26
  2198 5
В отношении главврача тубдиспансера в Калининграде возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий
Фото горячей новости
11:22
  2436 1
СК: экспертиза пока не смогла установить причины гибели 14-летней Камили М.
Фото горячей новости
10:52
  5331 2

Лента новостей

Картинка
В Немане полицейские спасли чуть не угоревшего от утечки газа жильца пятиэтажки
14:41
  1 0
Картинка
Для Кронпринца разработают общий проект реконструкции и адаптации под современное использование
14:27
  140 0
Картинка
Власти Калининградской области планируют самостоятельно разработать проект развития Литовского вала
14:23
  159 0
Картинка
Под Калининградом браконьеры избили лесничего
14:15
  329 1

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вместо Черняховского: в Пененжно планируют поставить памятник убийцам женщин и детей
  6167 3
Фото автора
Антон Хоменко
журналист
"Лунный свет" vs "Ла-Ла Лэнд": как "Оскар" стал предсказуемым
  2283 0
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo