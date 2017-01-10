Мутко: Россия — первая страна, которая не доставляет проблем при подготовке к ЧМ по футболу

Президент Российского футбольного союза, вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что Россия — первый организатор футбольных первенств, который не доставляет ФИФА проблем. Слова чиновника цитирует ТАСС.



"Был отчёт по чемпионату мира, я подробно докладывал с презентацией. Был отчёт обо всех операционных делах — это и жеребьёвка Кубка конфедераций, представление талисмана чемпионата мира, запуск волонтёрской программы, об инфраструктуре, подробно рассмотрели базы, стадионы, гостиницы, аэропорты. Никаких вопросов. Считаю, что это первый чемпионат, который для ФИФА готовится спокойно, острых проблем нет", — сказал Мутко.

По словам главы ФИФА Джанни Инфантино, подготовка к чемпионату мира 2018 года и Кубку конфедераций-2017 в России идёт по плану, и хотя есть пара настораживающих вопросов, в Международной федерации футбола (ФИФА) уверены: всё будет хорошо.

"Мы уверены, что все будет готово уже к концу 2017 года, чтобы успеть провести тестовые матчи на всех стадионах", — сказал Инфантино.



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