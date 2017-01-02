Набор волонтёров на ЧМ-2018 стал самым масштабным в истории FIFA
Программа набора волнтёров к чемпионату мира по футболу 2018 года стала самой масштабной в истории FIFA. Об этом сообщает ТАСС
, цитируя генерального директора оргкомитета "Россия 2018" Алексея Сорокина.
Как заявил Сорокин, "Мы очень довольны итогами программы. Всего мы получили более 170 тысяч заявок. Это самая масштабная кампания по привлечению волонтеров в истории ФИФА".
Напомним, в Калининграде кампания по набору волонтёров на ЧМ-2018 стартовала
5 декабря. В городе планируют подготовить около 3,4 тыс. человек.
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