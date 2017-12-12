Новый премьер-министр Польши сформировал состав правительства

Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сформировал состав правительства республики. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza

Ни один из предыдущих министров не был уволен. Витольд Ващиковский остался главой МИД, Антоний Мачаревич — главой Минобороны. Возглавлять Министерство внутренних дел продолжит Мариуш Блащак. Министром юстиции остался Збигнев Зебро. Новый премьер оставил за собой пост министра развития и финансов. Пост заместителя председателя совета министров оставила за собой экс-премьер Беата Шидло.