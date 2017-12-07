Глава польского правительства Шидло ушла в отставку

Премьер-министр Польши Беата Шидло подала в отставку, её прошение удовлетворено. Об этом сообщает РБК

Ранее сообщалось, что Шидло может занять пост заместителя премьер-министра страны. В СМИ появилась информация о том, что после её отставки на должность главы правительства Польши претендует вице-премьер Матеуш Моравецкий.

В правящей польской партии "Право и справедливость" сообщают, что теперь Шидло "должна выполнить очень важную роль в польском правительстве".