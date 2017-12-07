Сейм Польши рассмотрит вопрос о недоверии правительству

В четверг, 7 декабря, польский Сейм рассмотрит вопрос о вынесении вотума недоверия правительству страны. Об этом сообщает "РИА Новости"

Вопрос о вынесении правительству вотума недоверия внесла крупнейшая польская оппозиционная партия "Гражданская платформа". Её лидер Гжегож Схетына заявил, что основными причинами, подтолкнувшими оппозицию на такой шаг, стало отсутствие реакции на ксенофобские и расистские лозунги во время Марша независимости 11 ноября.

"Не может быть так, чтобы мы входили в празднование 100-й годовщины независимости с багажом стыда, как мы видели 11 ноября", — отметил он. Партия хочет показать миру, что Польша не является страной расистов, антисемитов и ксенофобов. Кандидатом на пост премьера в случае вынесения вотума недоверия в заявлении указан Схетына.

Политический комитет правящей партии "Право и справедливость" сегодня рассмотрит изменения в составе кабинета министров, сообщила пресс-секретарь партии Беата Мазурек. "Мы будем говорить о текущей политике, в частности о реконструкции правительства", — сказала она. Пока никаких решений в отношении правительства не принято.

11 ноября в Польше отмечался День независимости. Он является одним из самых почитаемых государственных праздников. В польской столице прошли несколько крупных манифестаций, в том числе организованные националистами, которые принесли с собой плакаты с соответствующими лозунгами.