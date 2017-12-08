Правительство Польши отправлено в отставку
В Польше правительство ушло в отставку вместе с премьер-министром Беатой Шидло. Об этом сообщает ТАСС
.
По сведениям агентства, президент Польши Анджей Дуда уже предложил кандидатуру на пост главы правительства. Им может стать министр финансов Матеуш Моравецкий.
В четверг, 7 декабря польский Сейм рассмотрел вопрос о вынесении вотума недоверия
правительству страны. В тот же день премьер-министр Беата Шидло заявила о своём намерении уйти в отставку
. Её прошение было удовлетворено.