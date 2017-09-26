Польские политики предлагают вернуть МПП на время чемпионата мира по футболу
Польская аграрная партия озвучила предложение вернуть на время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году режим местного приграничного передвижения с Россией. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на "Радио Ольштын"
.
Политики напоминают, что жители приграничных районов Польши очень рассчитывают на возобновление режима МПП, который приносил им доход. По мнению члена партии Мариана Поджевского, туристы, которые приедут на матчи чемпионата в Калининград, могут посетить и Польшу.
Ранее Глава МИД Польши рассказал, почему соглашение об МПП не планируют возобновлять
. Режим местного приграничного передвижения, когда жители Калининградской области и двух воеводств Польши пересекали границу между государствами без виз, был прекращён
4 июля 2016 года.
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