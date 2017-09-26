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Польские политики предлагают вернуть МПП на время чемпионата мира по футболу

12:59
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Польская аграрная партия озвучила предложение вернуть на время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году режим местного приграничного передвижения с Россией. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на "Радио Ольштын"

Политики напоминают, что жители приграничных районов Польши очень рассчитывают на возобновление режима МПП, который приносил им доход. По мнению члена партии Мариана Поджевского, туристы, которые приедут на матчи чемпионата в Калининград, могут посетить и Польшу.

Ранее Глава МИД Польши рассказал, почему соглашение об МПП не планируют возобновлять. Режим местного приграничного передвижения, когда жители Калининградской области и двух воеводств Польши пересекали границу между государствами без виз, был прекращён 4 июля 2016 года. 

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