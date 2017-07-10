США разместили в Литве зенитно-ракетные комплексы Patriot
В понедельник, 10 июля США дислоцировали в Литве зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Литовской республики.
"Дислокация демонстрирует твёрдые намерения США по обеспечению безопасности Литовской Республики и готовность к быстрой переброске стратегических сил в регион", – говорится в сообщении.
Подобный комплекс размещается в Литве впервые. Он останется в стране на время международных учений Tobruq Legacy 2017.
О том, что ЗРК Patriot разместят в Литве, стало известно
в мае 2017 года. Тогда сообщалось о том, что комплексы прибудут в страну в июле и покинут её к началу сентября. Министр обороны США подчеркнул, что это оборонительный комплекс, не угрожающий безопасности России. В июле министерства обороны США и Польши подписали договор
о поставках в Польшу восьми комплексов Patriot, первые из которых прибудут в страну в 2022 году. Министр обороны Польши Антоний Мачаревич заявил, что американские ЗРО смогут "эффективно противодействовать системам "Искандер".
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