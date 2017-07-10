США разместили в Литве зенитно-ракетные комплексы Patriot

В понедельник, 10 июля США дислоцировали в Литве зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Литовской республики.

"Дислокация демонстрирует твёрдые намерения США по обеспечению безопасности Литовской Республики и готовность к быстрой переброске стратегических сил в регион", – говорится в сообщении.

Подобный комплекс размещается в Литве впервые. Он останется в стране на время международных учений Tobruq Legacy 2017.