США и Польша подписали соглашение о поставках комплексов ПВО Patriot

Министерства обороны США и Польши подписали договор о поставках в республику комплексов противоракетной обороны Patriot. Как сообщает ТАСС
, об этом в четверг, 6 июля, заявил министр обороны Польши Антоний Мачеревич.
Мачеревич заявил, что американская система позволит "эффективно противодействовать системам "Искандер". Всего страна получит восемь комплексов, первые из них прибудут в Польшу к 2022 году.
"Был подписан меморандум, информирующий о том, что правительство США выражает согласие на продажу Польше систем Patriot в самой современной конфигурации с системой управления огнем IBCS и радаром", – рассказал министр.
Мачеревич напомнил о принятом ранее решении приобрести ракеты Homar. По его словам, это обеспечит Польше полную безопасность "перед любым врагом".
В мае 2017 года стало известно о планах Пентагона временно разместить комплексы Patriot в Литве. В НАТО считают, что перебрасывание ракетного комплекса "Искандер" в Калининградскую область угрожает странам-членам Североатлантического альянса. В российском МИДе такие заявления назвали безосновательными.
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