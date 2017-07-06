США и Польша подписали соглашение о поставках комплексов ПВО Patriot

Министерства обороны США и Польши подписали договор о поставках в республику комплексов противоракетной обороны Patriot. Как сообщает ТАСС , об этом в четверг, 6 июля, заявил министр обороны Польши Антоний Мачеревич.

Мачеревич заявил, что американская система позволит "эффективно противодействовать системам "Искандер". Всего страна получит восемь комплексов, первые из них прибудут в Польшу к 2022 году.

"Был подписан меморандум, информирующий о том, что правительство США выражает согласие на продажу Польше систем Patriot в самой современной конфигурации с системой управления огнем IBCS и радаром", – рассказал министр.

Мачеревич напомнил о принятом ранее решении приобрести ракеты Homar. По его словам, это обеспечит Польше полную безопасность "перед любым врагом".