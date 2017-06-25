Премьер Эстонии о России: У нас нулевые политические отношения
Юри Ратас
Фото: Правительство Эстонской Республики
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас назвал политические отношения с Россией "нулевыми". Как сообщает "Делфи"
, такое заявление политик сделал в интервью испанской газете El País.
"Мы соседи. Политические отношения нулевые. У нас есть кое-какие экономические и культурные связи", – сказал Ратас про отношения с РФ.
Премьер также ответил на вопрос о том, накалилась ли обстановка в странах Балтии после украинского конфликта. На этот вопрос он ответил отрицательно.
"Нет, я не чувствую такого. Я не могу сказать, чтобы было больше напряжения, чем раньше. Три страны Балтии вместе довольно сильны. Мы образуем часть ЕС, а также НАТО
", – заявил Ратас.
26 мая 2017 года стало известно, что двум российским дипломатам предписали покинуть Эстонию
. В России такое решение назвали "очень недружественным и ничем не обоснованным актом", и выслали
двух эстонских дипломатов в ответ на действия Таллина.
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