Премьер Эстонии о России: У нас нулевые политические отношения

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас назвал политические отношения с Россией "нулевыми". Как сообщает "Делфи" , такое заявление политик сделал в интервью испанской газете El País.

"Мы соседи. Политические отношения нулевые. У нас есть кое-какие экономические и культурные связи", – сказал Ратас про отношения с РФ.

Премьер также ответил на вопрос о том, накалилась ли обстановка в странах Балтии после украинского конфликта. На этот вопрос он ответил отрицательно.

"Нет, я не чувствую такого. Я не могу сказать, чтобы было больше напряжения, чем раньше. Три страны Балтии вместе довольно сильны. Мы образуем часть ЕС, а также НАТО ", – заявил Ратас.