МИД сообщил о выдворении из России двух эстонских дипломатов в ответ на действия Таллина

МИД России высылает из страны двоих эстонских дипломатов после того, как представители страны были объявлены Таллином персонами нон грата. Об этом сообщили в пресс-службе российского дипведомства.



31 мая в МИД РФ был вызван посол Эстонии в Москве. Ему вручили ноту. "В качестве ответа на упомянутый провокационный шаг Таллина принято решение об объявлении персонами нон грата генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге Яануса Кирикмяэ и руководителя Псковской канцелярии генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Кристена Канарик. Указанным эстонским дипломатам предписано покинуть пределы Российской Федерации в пятидневный срок", — рассказали в дипведомстве.



В МИД подчеркнули, что деструктивная линия эстонских властей негативно скажется на двусторонних отношениях. "Вся ответственность за последствия такой политики лежит на эстонской стороне", — подчеркнули в пресс-службе.