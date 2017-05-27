СМИ: российских дипломатов выслали из Эстонии из-за конфликта с мэром города
Двум российским дипломатам предписали покинуть Эстонию из-за конфликта с мэром города Кивиыли. По информации "Интерфакса"
, об этой версии сообщил телеканал ЭТВ+ с ссылкой на свои источники.
Предписание покинуть страну получили генконсул России в Нарве Дмитрий Казённов и консул Андрей Сургаев. По версии телеканала, причиной высылки стал конфликт с мэром города Кивиыли Николаем Воекиным. Речь идёт об инциденте, произошедшем в ночь с 16 на 17 мая, когда на монументе в честь экипажа советского бомбардировщика Пе-2 появилась надпись "Эти убийцы бомбили мою бабушку. Пусть они горят в аду".
Телеканал сообщает о "неподобающем отношении к муниципальному служащему" во время беседы с дипломатами. По информации ЭТВ+, разговор был записан и мог стать причиной выдворения консулов из Эстонии.
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