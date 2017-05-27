Эстонские власти высылают из страны российских дипломатов

Генеральному консулу России в Нарве Дмитрию Казёнову и консулу Сергею Сургаеву вручили ноту, они должны покинуть Эстонию. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря МИД соседнего государства Сандру Камилову.



Решение Таллина представитель дипведомства Эстонии комментировать отказалась, она не смогла и сказать, в течение которого времени представители России должны уехать. В посольстве России в Эстонии не смогли ничего сказать по данному поводу.



В МИД России решение Таллина назвали "очередным недружественным и ничем не обоснованным актом". В дипведомстве отметили, что действия Эстонии не останутся без ответа.