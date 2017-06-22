В четверг "Газпром" возобновил подачу газа в Польшу
В четверг, 22 июня, компания "Газпром" возобновила подачу российского газа в Польшу. Об этом пишет "РИА Новости"
, ссылаясь на представителя "Газпром экспорта".
Поставка российского топлива возобновилась с середины дня. Представитель компании заявил, что качество газа изменилось из-за технических неполадок.
"Техническая проблема, ставшая причиной изменения качества природного газа, подаваемого в систему "Ямал-Европа", устранена. С середины сегодняшнего дня в газотранспортную систему Польши поступает газ контрактного качества", — сказал представитель "Газпром экспорта".
Ранее польский газовый оператор Gaz-System заявил о "плохом качестве" российского газа
и приостановил получение топлива из Германии через трубопровод "Ямал-Европа". Позже в эфире радио Sputnik директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев высказал мнение
, что "некоторые восточноевропейские страны, в частности Польша, готовы обвинять Россию в чём угодно".
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