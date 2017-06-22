+19 °C
днем
+11 °C
ночью
22 июня 2017 г. 22:50
83 292 пользователей
за 24 часа на сайте
59.99 -0.34
Курс ММВБ на 22 июня 2017, 22:00
66.93 -0.44
Курс ММВБ на 22 июня 2017, 22:00
15.82 -0.08
Курс ЦБ на 23 июня 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Соседи

В четверг "Газпром" возобновил подачу газа в Польшу

20:05
  951 0
Архив Клопс.Ru
В четверг, 22 июня, компания "Газпром" возобновила подачу российского газа в Польшу. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на представителя "Газпром экспорта".
 
Поставка российского топлива возобновилась с середины дня. Представитель компании заявил, что качество газа изменилось из-за технических неполадок. 
 
"Техническая проблема, ставшая причиной изменения качества природного газа, подаваемого в систему "Ямал-Европа", устранена. С середины сегодняшнего дня в газотранспортную систему Польши поступает газ контрактного качества", — сказал представитель "Газпром экспорта".
 
Ранее польский газовый оператор Gaz-System заявил о "плохом качестве" российского газа и приостановил получение топлива из Германии через трубопровод "Ямал-Европа". Позже в эфире радио Sputnik директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев высказал мнение, что "некоторые восточноевропейские страны, в частности Польша, готовы обвинять Россию в чём угодно".

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Калининградцы сообщают о массовом закрытии магазинов "Вестер" и "Сосед"
12:40
  27836 26
Калининградцы сообщают о массовом закрытии магазинов "Вестер" и "Сосед"
В Калининградской области реконструкторы воссоздадут три исторические битвы (программа)
Фото горячей новости
17:00
  1478
Перекрыть краны до 8:00: в домах на 28 улицах Ленинградского района отключат газ
Фото горячей новости
16:37
  4141 0
Ипотека стала доступнее: калининградцы могут приобрести жильё по ставке 8%
Фото горячей новости
16:36
  3776
"Села на перила и спрыгнула вниз": очевидцы рассказали о ЧП с семилетней девочкой на ул. Трибуца
Фото горячей новости
16:35
  4254 1

Лента новостей

Картинка
Джоан Роулинг рассказала, кто был прадедушкой Гарри Поттера
22:30
  314 0
Картинка
Амфитеатр и лаунж-зона для студентов: мэрия задумала благоустроить сквер у КМРК (фото)
21:43
  625 0
Картинка
65% жителей региона считают, что улучшению экономики в области способствует сельское хозяйство
21:05
  324 1
Картинка
Лидеры Евросоюза договорились продлить экономические санкции против России
20:14
  761 0

Авторские колонки

Фото автора
Анастасия Кондратьева
главный редактор Клопс.Ru
Если у тебя нет сердца и совести — не ходи просто в медики, а?
  4092 0
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
Один против всех: как экономить, копить и инвестировать личные деньги
  4572 1
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo