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Польша заявила о "плохом качестве" российского газа и прекратила его приём

20:33
  2785 6
Архив Клопс.Ru
В среду, 21 июня, Польша заявила о "плохом качестве" российского газа и приостановила получение топлива из Германии через трубопровод "Ямал-Европа". Об этом пишет "РИА Новости"
 
Речь идёт о газе, поступающем по реверсу. Его приём приостановили в 6:00. Польский газовый оператор Gaz-System отметил, что российское топливо не соответствует качественным параметрам, указанным в инструкции по движению и эксплуатации национальной газотранспортной системы (IRiESP). 
 
К 2022 году страна планирует полностью отказаться от газа из РФ. По мнению аналитиков, претензии к голубому топливу из РФ вызваны стремлением Польши добиться снижения объемов, закупаемых у "Газпрома", передаёт Газета.Ru.
 
По данным Gaz-System, ситуация "не повлияет на сбалансированность и безопасность работы газотранспортной системы". Уточняется, что сейчас приостановлен только отбор газа из трубопровода. Транзит через Польшу в Европу осуществляется в обычном режиме, пишут СМИ.

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6 комментариев Правила комментирования

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3133731338
31338 31337 #
20:47
Это проклятые немцы бодяжат по дороге, у нас самый лучший в мире газ (с) сарказм :))
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Vi
Vi #
20:53
Флаг в руки и в перёд за дровами! ))))))
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CatCar
CatCar #
21:24
Газпром просто специально для польских любителей перепродать чужой газ добавил в трубу ароматизаторы на основе биологического сероводорода
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кто здесь?
--- {} кто здесь? #
21:41
Ничо, нам больше достанется (хлопаю в ладоши)
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xscrlcmhm297
xscrlcmhm297 #
22:32
недавно узнала что почти все люди заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://upl.pp.ua/parazitu
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Alibaba
Alibaba #
22:44
немцы полякам нaбздeли в трубу, те принюхались и забраковали
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