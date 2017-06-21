Польша заявила о "плохом качестве" российского газа и прекратила его приём
В среду, 21 июня, Польша заявила о "плохом качестве" российского газа и приостановила получение топлива из Германии через трубопровод "Ямал-Европа". Об этом пишет "РИА Новости"
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Речь идёт о газе, поступающем по реверсу. Его приём приостановили в 6:00. Польский газовый оператор Gaz-System отметил, что российское топливо не соответствует качественным параметрам, указанным в инструкции по движению и эксплуатации национальной газотранспортной системы (IRiESP).
К 2022 году страна планирует полностью отказаться от газа из РФ. По мнению аналитиков, претензии к голубому топливу из РФ вызваны стремлением Польши добиться снижения объемов, закупаемых у "Газпрома", передаёт Газета.Ru
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По данным Gaz-System, ситуация "не повлияет на сбалансированность и безопасность работы газотранспортной системы". Уточняется, что сейчас приостановлен только отбор газа из трубопровода. Транзит через Польшу в Европу осуществляется в обычном режиме, пишут СМИ.
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