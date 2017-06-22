Эксперт о "плохом качестве российского газа": Польша готова обвинять Россию в чём угодно

Решение Польши приостановить получение российского газа из Германии через реверс трубопровода "Ямал — Европа" стоит считать политическим решением. Такое мнение в четверг, 22 июня, в эфире радио Sputnik выразил директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев.



По словам специалиста, "некоторые восточноевропейские страны, в частности Польша, готовы обвинять Россию в чём угодно".



"С моей точки зрения, качество российского газа известно, оно стандартное. Поэтому, думаю, здесь существует какая-то политическая причина. У некоторых стран Восточной Европы просто принято обвинять Россию в достаточно пустых и даже малореальных вещах. Они могут говорить всё что угодно. В целом я думаю, что это ещё и нервная реакция на ‟Северный поток — 2”", — сказал Александр Разуваев.



"Оператор магистральных газопроводов Gaz-System сообщает, что в связи с плохим качеством газа не может получать топливо для национальной газотранспортной системы на ямальском газопроводе", — говорится в сообщении. Польская сторона утверждает, что речь идёт "о российском газе", поступающем по реверсу. В Gaz-System решили, что топливо не соответствует качественным параметрам, указанным в инструкции по движению и эксплуатации газотранспортной системы.