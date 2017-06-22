+19 °C
днем
+11 °C
ночью
22 июня 2017 г. 12:38
73 985 пользователей
за 24 часа на сайте
59.92 -0.4
Курс ММВБ на 22 июня 2017, 12:00
66.96 -0.41
Курс ММВБ на 22 июня 2017, 12:00
15.74 -0.28
Курс ЦБ на 22 июня 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Политика

Инвестора ищут, газопроводы расширяют: источники сообщают о подготовке к строительству второго "Северного потока"

10:28
  465 1
Архив Клопс.Ru
Деньги на строительство "Северного потока — 2" могут предоставить китайские банки. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на собственные источники.

"Выход с ним на финансовые рынки предполагается в ближайшие месяцы", — отмечается в статье.

Газопровод "Северный поток — 2" должен будет обеспечить поставку природного газа по дну Балтийского моря в Германию и другие страны Западной Европы. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро. Его хотят запустить до 2019 года. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром".
 
Европейские компании пообещали в равных долях предоставить 4,75 млрд евро в виде долгосрочных кредитов. Однако позже в США подготовили новые антироссийские санкции. В числе прочего законопроект запрещает инвестировать в строительство Россией экспортных газопроводов более $1 млн единовременно или свыше $5 млн в течение года. Санкции грозят также тем, кто предоставляет "товары, услуги, технологии, информацию или поддержку" для строительства российских трубопроводов.

Как пишет Лайф.ру, операторы Евросоюза уже начали расширять газопроводы под "Северный поток — 2". Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком", уточняет "РИА Новости".

Напомним, против строительства "Северного потока — 2" активно выступают Литва, Польша и Украина. Киев против "Северного потока — 2" потому, что в случае его реализации Украина перестанет быть транзитёром российского газа в Европу.

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что второй соединяющий Германию и Россию газопровод Nord Stream 2 не должен быть построен, пока Европейский союз не убедится, что данный проект не ущемляет интересы стран ЕС. Также против проекта выступили премьер-министры Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Польши, Словакии, Румынии и президент Литвы.
 

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Северный поток-2»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t686

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

1 комментарий Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
romeo
eo rom #
12:05
А кто окажет давление, чтобы от этого "потока" отвели нитку газопровода для Калининградской области? 
Почему правительство и губернатор не работают на опережение, не думают о развитии региона? Ведь известно, что наши ближайшие "партнёры" категорически не хотят расширять действующий газпровод, по которому мы получаем природный газ...
Ответить Цитировать

Новости по теме Северный поток-2

Фото новости
СМИ: США окажут на Швецию давление, чтобы та выступила против проекта "Северный поток-2"
25.08.1608:16
  1503 2
Фото новости
"Северный поток-2" стал причиной спора между Польшей и Германией
04.04.1609:47
  2413 3
Фото новости
Президент Литвы: Второй "Северный поток" не должен быть построен
17.12.1521:57
  5977 7

Главные темы дня

Бросались с кулаками и отключали воду: в Калининграде семейная пара держит в страхе весь дом
21 июня 201715:24
  18377 23
Бросались с кулаками и отключали воду: в Калининграде семейная пара держит в страхе весь дом
В Калининградской области пройдёт традиционный военно-исторический фестиваль "Защитники Отечества"
Фото горячей новости
11:00
  452
В Калининграде Subaru сбил 13-летнюю девочку
Фото горячей новости
10:32
  1468 0
Ипотека стала доступнее: калининградцы могут приобрести жильё по ставке 8%
Фото горячей новости
10:30
  2793
Влюблённых подростков из Советска, пропавших в декабре 2016 года, нашли мёртвыми
Фото горячей новости
10:17
  10084 0

Лента новостей

Картинка
Роспотребнадзор призвал делать прививки от гепатита перед поездками в Европу, чтобы не заразиться от геев
12:32
  46 0
Картинка
На Советском направлении отменяется вечерний воскресный поезд
12:28
  76 0
Картинка
В Калининграде не могут найти подрядчика на ремонт дороги по ул. Дзержинского
12:21
  122 0
Картинка
СМИ: F-16, которые приблизились к борту Шойгу над Балтикой, принадлежат ВВС Польши
12:21
  270 0

Авторские колонки

Фото автора
Анастасия Кондратьева
главный редактор Клопс.Ru
Если у тебя нет сердца и совести — не ходи просто в медики, а?
  3787 0
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
Один против всех: как экономить, копить и инвестировать личные деньги
  4449 1
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo