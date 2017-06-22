Инвестора ищут, газопроводы расширяют: источники сообщают о подготовке к строительству второго "Северного потока"

Деньги на строительство "Северного потока — 2" могут предоставить китайские банки. Об этом пишут "Ведомости"
, ссылаясь на собственные источники.
"Выход с ним на финансовые рынки предполагается в ближайшие месяцы", — отмечается в статье.
Газопровод "Северный поток — 2" должен будет обеспечить поставку природного газа по дну Балтийского моря в Германию и другие страны Западной Европы. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро. Его хотят запустить до 2019 года. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром".
Европейские компании пообещали в равных долях предоставить 4,75 млрд евро в виде долгосрочных кредитов. Однако позже в США подготовили новые антироссийские санкции. В числе прочего законопроект запрещает инвестировать в строительство Россией экспортных газопроводов более $1 млн единовременно или свыше $5 млн в течение года. Санкции грозят также тем, кто предоставляет "товары, услуги, технологии, информацию или поддержку" для строительства российских трубопроводов.
Как пишет Лайф.ру
, операторы Евросоюза уже начали расширять газопроводы под "Северный поток — 2". Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком", уточняет "РИА Новости".
Напомним, против строительства "Северного потока — 2" активно выступают Литва, Польша и Украина
. Киев против "Северного потока — 2" потому, что в случае его реализации Украина перестанет быть транзитёром российского газа в Европу.
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