Инвестора ищут, газопроводы расширяют: источники сообщают о подготовке к строительству второго "Северного потока"

Деньги на строительство "Северного потока — 2" могут предоставить китайские банки. Об этом пишут "Ведомости" , ссылаясь на собственные источники.



"Выход с ним на финансовые рынки предполагается в ближайшие месяцы", — отмечается в статье.



Газопровод "Северный поток — 2" должен будет обеспечить поставку природного газа по дну Балтийского моря в Германию и другие страны Западной Европы. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро. Его хотят запустить до 2019 года. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром".

Европейские компании пообещали в равных долях предоставить 4,75 млрд евро в виде долгосрочных кредитов. Однако позже в США подготовили новые антироссийские санкции. В числе прочего законопроект запрещает инвестировать в строительство Россией экспортных газопроводов более $1 млн единовременно или свыше $5 млн в течение года. Санкции грозят также тем, кто предоставляет "товары, услуги, технологии, информацию или поддержку" для строительства российских трубопроводов.



Как пишет Как пишет Лайф.ру , операторы Евросоюза уже начали расширять газопроводы под "Северный поток — 2". Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком", уточняет "РИА Новости".