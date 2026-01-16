13:54

Песков заявил, что виновный в подрывах «Северных потоков» хорошо известен

  1. Россия и мир
Автор:

Виновный в подрывах газопроводов «Северные потоки» хорошо известен. Об этом, ссылаясь на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пишет РИА Новости в пятницу, 16 января.

«Кто это — уже хорошо известно», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

На сайте Верховного суда ФРГ накануне опубликовали изобличительный документ. Согласно ему, ВС считает весьма вероятным, что арестованный в Италии и экстрадированный в Германию экс-офицер ВСУ, совершил диверсию на «Северных потоках» по поручению государства.

В ноябре 2025-го сообщалось, что Германия в ходе расследования дела о «Северных потоках» выдала ордер на арест семерых подозреваемых.

Тема:
Строительство и эксплуатация «Северных потоков»
Свежие новости по теме
Песков заявил, что виновный в подрывах «Северных потоков» хорошо известен
13:54
Германия в ходе расследования дела о «Северных потоках» выдала ордер на арест семерых подозреваемых
10 ноября 2025
12:55
Суд Польши освободил украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
17 октября 2025
15:47
Польский суд не хочет отдавать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
17 октября 2025
13:59
Глава МИД Польши собирался дать награду и политическое убежище подозреваемому в подрыве «Северных потоков» — СМИ
25 сентября 2025
13:05
Все новости по теме
528
Деятельность правоохранительных органов