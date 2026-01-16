ВКонтакте

Виновный в подрывах газопроводов «Северные потоки» хорошо известен. Об этом, ссылаясь на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пишет РИА Новости в пятницу, 16 января.

«Кто это — уже хорошо известно», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

На сайте Верховного суда ФРГ накануне опубликовали изобличительный документ. Согласно ему, ВС считает весьма вероятным, что арестованный в Италии и экстрадированный в Германию экс-офицер ВСУ, совершил диверсию на «Северных потоках» по поручению государства.